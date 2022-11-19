Травмированный Клебо выиграл разделку на открытии сезона в Норвегии, Иверсен — 2-й

В Бейтостолене состоялись гонки с раздельным стартом в классическом стиле на 10 км в рамках открытия лыжного сезона в Норвегии.
У мужчин её выиграл пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо. Отметим, что участие Клебо в гонке до последнего момента было под вопросом, так как он пока не смог окончательно восстановиться после полученной в июле травмы бедра.
Лыжные гонки. Открытие сезона в Норвегии. Бейтостолен. Разделка, классический стиль. 10 км. Мужчины
1. Йоханнес Клебо – 24.46,0.
2. Эмиль Иверсен – отставание 5,9 секунды.
3. Мартин Лёвстрём Нюэнгет + 17,9.
4. Ховард Мусебю + 18,3.
5. Ханс Кристер Холунд + 23,4.
6. Вебьёрн Туртвейт + 25,4…
9. Симен Хегстад Крюгер + 36,7…
12. Дидрик Тёнсет +43,3…
19. Эндрю Масгрейв (Великобритания) +54,7.
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