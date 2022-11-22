Легков объяснил, почему нецелесообразно организовывать «Игры дружбы» в лыжных гонках

Олимпийский чемпион Сочи-2014, а ныне депутат Госдумы Александр Легков не видит смысла в организации в России международных соревнований по лыжным гонкам наподобие «Игр дружбы».

«В лыжных гонках также можно делать «Игры дружбы», но вы представляете, что к нам, например, из Беларуси спортсмены приедут? По лыжным гонкам они слабее. Биатлонисты сильные, поэтому у биатлонистов между собой будет хорошая конкуренция.



А если мы возьмём африканские страны — они могут поучаствовать, побегать с удовольствием, но сами понимаете, какой это уровень. Там даже я буду лидером», – сказал Легков в интервью ТАСС.

Также Легков уверен, что нужно организовывать телевизионные трансляции Кубка России по лыжным гонкам.

«Я считаю, что над этой темой точно надо работать, потому что лыжи хотят смотреть, их ждут. Наши сильнейшие спортсмены приучили к лыжным гонкам, к медалям и победам. Все хотят смотреть лыжи, Большунов влюбил в себя аудиторию», – добавил олимпийский чемпион.