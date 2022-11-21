FIS исключила скиатлон из второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам из-за нехватки снега

Международная федерация лыжного спорта (FIS) внесла изменения в программу соревнований на втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который пройдёт в норвежском Лиллехаммере.



Этап состоится 2–4 декабря, в его рамках пройдут индивидуальные, спринтерские гонки и масс‑старт классическим стилем. Изначально в программе этапа фигурировал скиатлон, однако организаторы приняли решение исключить эту дисциплину, поскольку масс‑старт «менее требователен к ширине и подготовке трассы, а также к необходимому количеству снега».



Ранее в ноябре FIS перенесла этап Кубка мира по лыжным гонкам из Милана на горнолыжный курорт Ливиньо (Италия) из‑за растущих цен на электроэнергию. Также Международный союз биатлонистов (IBU) отменил первый этап Кубка IBU в норвежском Шушене из‑за нехватки снега.



Первый этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдет в Руке (Финляндия) с 25 по 27 ноября.