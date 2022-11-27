Йоханнес Клебо стал победителем 20-километровой гонки преследования на этапе КМ в Руке

В Руке (Финляндия) прошла мужская гонка преследования в свободном стиле на 20 км в рамках первого этапа Кубка мира – 2022/2023. Её победителем стал пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо.

Напомним, Клебо как победитель вчерашней разделки стартовал первым, через четверть дистанции его догнал основной пелотон, из-за чего судьба золота и остальных медалей решалась на финише.

Лыжные гонки. Кубок мира, 1-й этап. Рука (Финляндия). Гонка преследования, свободный стиль. Мужчины, 20 км

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 45.30,6

2. Пол Голберг (Норвегия) — отставание 0,7 секунды

3. Калле Хальфварссон (Швеция) + 1,0

4. Федерико Пеллегрино (Италия) + 1,3

5. Вильям Порома (Швеция) + 2,1

6. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) + 2,9.

Напомним, российские лыжники пропустят весь сезон-2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).