Хальфварссон дисквалифицирован по итогам 20-километровой гонки преследования в Руке

Шведский лыжник Калле Хальфварссон дисквалифицирован по итогам 20-километровой гонки преследования в свободном стиле у мужчин на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).

Хальфварссон приехал к финишу третьим, однако во время гонки швед допустил «выезд на встречку».

Таким образом, третье место достанется итальянцу Федерико Пеллегрини.

Победителем стал норвежец Йоханнес Клебо. Как победитель вчерашней разделки Клебо стартовал первым, через четверть дистанции его догнал основной пелотон, из-за чего судьба золота и остальных медалей решалась на финише. Второе место занял ещё один норвежец Пол Голберг.

Напомним, российские лыжники пропустят весь сезон-2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).