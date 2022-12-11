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Большунов — Устюгову: ну что, мешки сегодня обыграли олимпийского чемпиона?

Большунов — Устюгову: ну что, мешки сегодня обыграли олимпийского чемпиона?
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Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов в шутливой манере ответил соотечественнику Сергею Устюгову, который после победы в коньковом спринте на 3-м этапе Кубка России – 2022/2023 заявил, что может называть членов сборной России «мешками». Напомним, Устюгов готовился к данному сезону в региональной команде.

Сегодня, 11 декабря, Большунов уверенно выиграл коньковую разделку. Устюгов показал седьмой результат, уступив Александру чуть больше минуты.

«Ну что, мешки сегодня обыграли олимпийского чемпиона? Сначала мешки сделали его чемпионом, а теперь обыграли. Всё отлично. Гонка прошла здорово», — сказал Большунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Лыжные гонки. Кубок России, 3-й этап. Чусовой. Разделка, свободный стиль. Мужчины, 15 км

1. Александр Большунов — 35.56,7.
2. Денис Спицов — отставание 32,2 секунды.
3. Илья Семиков +56,5.
4. Павел Соловьёв +1.00,7.
5. Артём Мальцев +1.00,8.
6. Алексей Червоткин +1.01,6.
7. Сергей Устюгов +1.02,7.
8. Иван Якимушкин +1.14,7.

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