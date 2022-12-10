«Меня называли мешком. А я обыграл сборную России!» Триумфальное возвращение Устюгова

А вы ещё помните Сергея Устюгова?

Того самого лыжника, который пять лет назад был лучшим в сборной России и мировым лидером. Того, кто выиграл «Тур де Ски» с мощной серией из пяти побед подряд и пять медалей на чемпионате мира в Лахти.

После того как на авансцену вышло новое поколение российских лыжников с Александром Большуновым во главе, звезда Устюгова начала постепенно угасать. Увы, но сражения двух выдающихся, сильных, звёздных чемпионов по сути так и не случилось, хотя многие в России этого ждали.

Сергей вроде бы не завершал карьеру, но на больших стартах появлялся всё реже и держался, казалось, только ради мечты о золоте Олимпиады.

На Игры в Пекине он пробрался с трудом. Его поставили в спринт, где он мог проявить себя. Но что-то пошло не так, и после финиша был лишь негатив.

Казалось, для Устюгова всё кончено. Но Елена Вяльбе волевым решением поставила его в эстафету, на последний этап. Многие болельщики отнеслись к этой идее насторожённо, но Сергей не подвёл. На дистанции он выглядел настоящим зверем и позволил России праздновать победу над Норвегией.

После такого триумфа можно было уходить из спорта?

И да, и нет. Весной Сергей рассказывал, что после Олимпиады чуть ли не забросил лыжи, потому что сам не знал, хочет дальше пахать или нет.

В итоге отдохнул и решился пахать, по полной программе.

Место в сборной Устюгову за былые заслуги никто не дал. Сергей готовился с региональной командой, выступал на небольших турнирах. И лишь на третьем этапе Кубка России включился в борьбу с лучшими лыжниками страны.

Возвращение получилось триумфальным.

Устюгов в Чусовом выглядел настоящим зверем. Он выиграл и пролог, и четвертьфинал, и полуфинал, и финал. Борьбу с соперниками вёл жёстко: вырывался на первое место и не пропускал вперёд никого, не обращая внимания на имена и регалии. В решающем забеге Устюгов оставил за спиной лидеров российского спринта – Александра Большунова и Александра Терентьева, а пересекая финишную линию, издал какой-то первобытный, звериный рык – так он был счастлив своей победе в этой битве.

После финиша Сергей даже специально прокатился вдоль финишной прямой, чтобы пожать руки всем болельщикам, да и вообще эмоций не сдерживал:

«Летом меня некоторые называли мешком… И я ещё тогда сказал, что если обыграю сборников, будучи в региональной команде, то могу сам назвать их мешками. Я сегодня выиграл у сборной России!» – заявил Устюгов.

Что ж, болельщикам остаётся лишь порадоваться, что олимпийский чемпион пока явно не собирается уходить из лыжных гонок. Наоборот, он готов навязывать борьбу всем, кто выступает на российской арене.

Может быть, мы всё-таки увидим великую дуэль Большунов – Устюгов?