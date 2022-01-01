Савелий Коростелёв: надеюсь, 2023-й станет для российских лыж знаковым
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19-летний российский лыжник Савелий Коростелёв обратился к болельщикам с новогодним поздравлением.
«Вот Новый год и до меня дошёл🎅🎄
Поздравляю всех с этим праздником и желаю исполнения всех ваших хотелок и потребностей, а также успехов во всех начинаниях.
Надеюсь, 2023-й станет для наших лыж знаковым🎿», — написал Коростелёв в своём телеграм-канале.
Напомним, в 2022 году российские лыжники завоевали четыре золотые, четыре серебряные и три бронзовые медали на Олимпийских играх в Пекине. Команда России заняла второе место в зачёте лыжных гонок. Первыми стали норвежцы (5−1−2), третьими — финны (1−2−3).
В марте 2022 года российских лыжников отстранили от международных соревнований — сначала до конца сезона, затем наказание продлили ещё на год.
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