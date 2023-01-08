Нисканен: не старалась одержать победу в масс-старте, думала об общем зачёте тура

Финская лыжница Кертту Нисканен прокомментировала своё выступление в завершившемся сегодня классическом масс-старте у женщин в рамках третьего этапа лыжной многодневки «Тур де Ски». По итогам гонки она заняла третье место.



«Интересно, почему Катарина и Фрида не пошли со мной вести группу. Мы бы попытались попеременно тянуть и делать больше разницы. Было ощущение, что вся работа легла на мои плечи. Я не старалась всеми силами одержать победу в текущей гонке. Я просто пыталась думать об общем зачёте тура сегодня. Пыталась оторваться от тех, кто борется со мной за одни и те же места», — приводит слова Нисканен издание Yle.



Отметим, что сегодняшний результат позволил финской лыжнице подняться на третью строчку общего зачёта «Тур де Ски».