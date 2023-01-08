Нисканен: не старалась одержать победу в масс-старте, думала об общем зачёте тура
Поделиться
Финская лыжница Кертту Нисканен прокомментировала своё выступление в завершившемся сегодня классическом масс-старте у женщин в рамках третьего этапа лыжной многодневки «Тур де Ски». По итогам гонки она заняла третье место.
«Интересно, почему Катарина и Фрида не пошли со мной вести группу. Мы бы попытались попеременно тянуть и делать больше разницы. Было ощущение, что вся работа легла на мои плечи. Я не старалась всеми силами одержать победу в текущей гонке. Я просто пыталась думать об общем зачёте тура сегодня. Пыталась оторваться от тех, кто борется со мной за одни и те же места», — приводит слова Нисканен издание Yle.
Отметим, что сегодняшний результат позволил финской лыжнице подняться на третью строчку общего зачёта «Тур де Ски».
Комментарии
- 8 января 2023
-
00:17
-
00:15
- 7 января 2023
-
23:44
-
22:05
-
21:54
-
21:39
-
21:29
-
19:54
-
19:26
-
18:25
-
18:01
-
17:17
-
17:11
-
17:02
-
16:50
-
16:32
-
16:14
-
16:11
-
15:18
-
14:31
-
13:31
-
12:17
-
12:10
-
10:35
- 6 января 2023
-
23:45
-
23:02
-
22:56
-
22:45
-
22:35
-
21:23
-
19:08
-
18:33
-
18:23
-
18:10
-
18:01
Партнерский контент