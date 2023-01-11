«Это неудивительно». Шиффрин вырвало после соревнований в слаломе на этапе КМ во Флахау

Двукратная олимпийская чемпионка, шестикратная чемпионка мира, четырёхкратная обладательница Кубка мира американская горнолыжница Микаэла Шиффрин прокомментировала инцидент в концовке соревнований в слаломе на этапе Кубка мира во Флахау (Австрия).
Напомним, Шиффрин показала второй результат, уступив словацкой горнолыжнице Петре Влговой. После соревнований у американки случилась рвота.
«Я плохо себя чувствую, но это неудивительно в концовке долгого соревновательного периода. В этом нет ничего страшного. Я заслужила второе место, а она заслужила победу», — сказала Шиффрин в интервью австрийскому телевидению.
Напомним, на данный момент Микаэла Шиффрин делит рекорд по количеству побед на этапах Кубка мира среди женщин со своей соотечественницей Линдси Вонн. У обеих горнолыжниц по 82 победы.
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