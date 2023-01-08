Шиффрин заплакала во время награждения после исторической 82-й победы на этапах КМ

Двукратная олимпийская чемпионка, шестикратная чемпионка мира, четырёхкратная обладательница Кубка мира американская горнолыжница Микаэла Шиффрин не смогла сдержать слёз радости после исторической 82-й победы на этапах Кубка мира, выиграв сегодня гигантский слалом в Краньска Гора (Словения). Этот успех позволил ей сравняться по количеству побед с легендарной Линдси Вонн — рекордсменкой по этому показателю.
Шиффрин опубликовала фотографию в социальных сетях, на которой стоит на подиуме и прикрывает лицо рукой.
«Неописуемо. Горжусь своей командой. Спасибо вам», — написала горнолыжница, добавив эмодзи в виде сложенных рук и сердца.
Фото: Личный архив Микаэлы Шиффрин
Абсолютным рекордсменом по количеству побед на этапах Кубка мира является швед Ингемар Стенмарк, на счету которого 86 побед.
- 8 января 2023
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