Общий зачёт Кубка России у мужчин: Большунов увеличил отрыв, Семиков — второй
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В Сыктывкаре в рамках шестого этапа Кубка России по лыжным гонкам прошёл скиатлон на 30 км. Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал победителем этой гонки. Вторым к финишу пришёл Илья Семиков, бронзовую медаль завоевал Алексей Червоткин.
Общий зачёт Кубка России у мужчин по итогам гонки выглядит следующим образом.
Лыжные гонки. Кубок России. Общий зачёт. Мужчины
- Александр Большунов (Архангельская область) — 780.
- Илья Семиков (Республика Коми) — 519.
- Артём Мальцев (Тюменская область — Нижегородская область) — 482.
- Иван Якимушкин (Тюменская область) — 479.
- Денис Спицов (Тюменская область) — 439.
- Алексей Червоткин (Москва) — 431.
- Савелий Коростелёв (Пермский край) — 391.
- Александр Терентьев (Архангельская область – Ненецкий АО) — 369.
- Антон Тимашов (Республика Татарстан) — 356.
- Иван Горбунов (Республика Татарстан) — 320.
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