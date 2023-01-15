Общий зачёт Кубка России у мужчин: Большунов увеличил отрыв, Семиков — второй

В Сыктывкаре в рамках шестого этапа Кубка России по лыжным гонкам прошёл скиатлон на 30 км. Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал победителем этой гонки. Вторым к финишу пришёл Илья Семиков, бронзовую медаль завоевал Алексей Червоткин.



Общий зачёт Кубка России у мужчин по итогам гонки выглядит следующим образом.

Лыжные гонки. Кубок России. Общий зачёт. Мужчины

Александр Большунов (Архангельская область) — 780. Илья Семиков (Республика Коми) — 519. Артём Мальцев (Тюменская область — Нижегородская область) — 482. Иван Якимушкин (Тюменская область) — 479. Денис Спицов (Тюменская область) — 439. Алексей Червоткин (Москва) — 431. Савелий Коростелёв (Пермский край) — 391. Александр Терентьев (Архангельская область – Ненецкий АО) — 369. Антон Тимашов (Республика Татарстан) — 356. Иван Горбунов (Республика Татарстан) — 320.