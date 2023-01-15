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Общий зачёт Кубка России у мужчин: Большунов увеличил отрыв, Семиков — второй

Общий зачёт Кубка России у мужчин: Большунов увеличил отрыв, Семиков — второй
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В Сыктывкаре в рамках шестого этапа Кубка России по лыжным гонкам прошёл скиатлон на 30 км. Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал победителем этой гонки. Вторым к финишу пришёл Илья Семиков, бронзовую медаль завоевал Алексей Червоткин.

Общий зачёт Кубка России у мужчин по итогам гонки выглядит следующим образом.

Лыжные гонки. Кубок России. Общий зачёт. Мужчины

  1. Александр Большунов (Архангельская область) — 780.
  2. Илья Семиков (Республика Коми) — 519.
  3. Артём Мальцев (Тюменская область — Нижегородская область) — 482.
  4. Иван Якимушкин (Тюменская область) — 479.
  5. Денис Спицов (Тюменская область) — 439.
  6. Алексей Червоткин (Москва) — 431.
  7. Савелий Коростелёв (Пермский край) — 391.
  8. Александр Терентьев (Архангельская область – Ненецкий АО) — 369.
  9. Антон Тимашов (Республика Татарстан) — 356.
  10. Иван Горбунов (Республика Татарстан) — 320.
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