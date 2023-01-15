Александр Большунов без проблем завоевал золото в скиатлоне на шестом этапе Кубка России

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов уверенно занял первое место в скиатлоне на 30 км на шестом этапе Кубка России в Сыктывкаре.

Александр Большунов показал результат 1:13.31,1, опередив Илью Семикова почти на полминуты. Бронзу завоевал Алексей Червоткин.

Кубок России. Сыктывкар, шестой этап. Скиатлон. 30 км. Мужчины

Александр Большунов (Архангельская область) — 1:13.31,1. Илья Семиков (Республика Коми) — отставание 27,7. Алексей Червоткин (Москва) +28,5. Илья Порошкин (Республика Коми) +31,6. Андрей Мельниченко (Красноярский край) +35,8.

Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).