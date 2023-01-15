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Александр Большунов без проблем завоевал золото в скиатлоне на шестом этапе Кубка России

Александр Большунов без проблем завоевал золото в скиатлоне на шестом этапе Кубка России
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Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов уверенно занял первое место в скиатлоне на 30 км на шестом этапе Кубка России в Сыктывкаре.

Александр Большунов показал результат 1:13.31,1, опередив Илью Семикова почти на полминуты. Бронзу завоевал Алексей Червоткин.

Кубок России. Сыктывкар, шестой этап. Скиатлон. 30 км. Мужчины

  1. Александр Большунов (Архангельская область) — 1:13.31,1.
  2. Илья Семиков (Республика Коми) — отставание 27,7.
  3. Алексей Червоткин (Москва) +28,5.
  4. Илья Порошкин (Республика Коми) +31,6.
  5. Андрей Мельниченко (Красноярский край) +35,8.
Лыжные гонки. Кубок России-2022/23. Этап 6, Сыктывкар, Россия
Мужчины. Скиатлон 30 км
15 января 2023, воскресенье. 12:30 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Архангельская область
1:13:31.1
2
Илья Семиков
Республика Коми
+27.7
3
Алексей Червоткин
Москва
+28.5

Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

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