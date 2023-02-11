Швейцарка Жасмин Флури выиграла золото в скоростном спуске на чемпионате мира

Швейцарская горнолыжница Жасмин Флури завоевала золотую медаль в скоростном спуске на чемпионате мира по горнолыжному спорту, который проходит в Мерибеле (Франция).



Время Флури составило 1.28,03. Второе место заняла австрийская горнолыжница Нина Ортлиб, уступившая лидеру соревнования четыре сотых секунды. Третьей стала швейцарка Коринн Зутер.



Чемпионат мира по горнолыжному спорту. Мерибель, Франция. Скоростной спуск. Женщины.



1. Жасмин Флури (Швейцария) — 1.28,03.

2. Нина Ортлиб (Австрия) – отставание +0,04 секунды.

3. Коринн Зутер (Швейцария) +0,12.

4. Корнелия Хюттер (Австрия) +0,37.

4. Мирьям Пухнер (Австрия) +0,37.



Чемпионат мира по горнолыжному спорту 2023 года проходит во Франции с 5 по 19 февраля.

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