Канадец Джеймс Кроуфорд выиграл золото ЧМ в супергиганте, норвежец Кильде — второй

Канадский горнолыжник Джеймс Кроуфорд стал чемпионом мира в супергиганте на чемпионате мира по горнолыжному спорту, который проходит в Мерибеле (Франция).



Эта победа стала первой для канадского спортсмена на мировых первенствах. Время Кроуфорда составило 1.07,22. Второе место занял фаворит турнира из Норвегии Александер Омодт Кильде, уступивший сопернику одну сотую секунды. Третьим стал французский горнолыжник Алексис Пентюро.



Чемпионат мира по горнолыжному спорту. Мерибель, Франция. Супергигант. Мужчины.



1. Джеймс Кроуфорд (Канада) — 1.07,22.

2. Александер Омодт Кильде (Норвегия) – отставание +0,01 секунды.

3. Алексис Пентюро (Франция) +0,26.

4. Марко Одерматт (Швейцария) +0,37.

5. Рафаэль Хазер (Австрия) +0,58.



Чемпионат мира по горнолыжному спорту 2023 года проходит во Франции с 5 по 19 февраля.

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