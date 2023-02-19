Йоханнес Бё оценил шансы Александра Большунова проявить себя в биатлоне

17-кратный чемпион мира Йоханнес Бё высказался о перспективах трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова успешно проявить себя в биатлоне.



«Поскольку мы говорим о лучшем в своём виде спорта, по крайней мере если учесть близость лыжных гонок и биатлона, это означает успех на трассе. Но при этом неизвестно, достаточно ли хороша будет стрельба», — цитирует Бё Nettavissen.

Напомним, российские лыжники не участвуют в Кубке мира — 2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

Александр Большунов — трёхкратный олимпийский чемпион 2022 года (в скиатлоне, марафоне и эстафете), чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/2020, 2020/2021), двукратный победитель многодневной гонки «Тур де Ски» (2019/2020 и 2020/2021).