Йоханнес Бё оценил шансы Александра Большунова проявить себя в биатлоне

17-кратный чемпион мира Йоханнес Бё высказался о перспективах трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова успешно проявить себя в биатлоне.
«Поскольку мы говорим о лучшем в своём виде спорта, по крайней мере если учесть близость лыжных гонок и биатлона, это означает успех на трассе. Но при этом неизвестно, достаточно ли хороша будет стрельба», — цитирует Бё Nettavissen.
Напомним, российские лыжники не участвуют в Кубке мира — 2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).
Александр Большунов — трёхкратный олимпийский чемпион 2022 года (в скиатлоне, марафоне и эстафете), чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/2020, 2020/2021), двукратный победитель многодневной гонки «Тур де Ски» (2019/2020 и 2020/2021).
- 19 февраля 2023
-
23:04
-
22:47
-
20:20
-
20:13
-
19:30
-
17:28
-
12:26
-
12:07
-
11:56
-
11:13
-
10:46
- 18 февраля 2023
-
23:09
-
15:12
-
14:46
-
10:00
-
05:38
- 17 февраля 2023
-
22:47
-
18:30
-
15:27
-
14:38
-
14:30
-
14:05
-
13:42
-
13:40
-
13:40
-
13:15
-
12:50
-
12:42
-
12:19
-
11:56
- 16 февраля 2023
-
17:04
-
13:43
-
13:12
-
09:19
-
09:14