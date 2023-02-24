«Это круто! Но отец не я». Нортуг отреагировал на новость о беременности Каллы

Двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг прокомментировал новость о беременности трёхкратной олимпийской чемпионки шведской лыжницы Шарлотт Каллы.

«Ого! Это круто! Но отец не я», — приводит слова Нортуга Expressen.

Калла завершила профессиональную карьеру в 2022 году. На этапах Кубка мира Шарлотт Калла имеет в своём активе 12 побед в индивидуальных гонках (семь – на отдельных этапах и пять – на этапах многодневок) и более 50 попаданий в тройку лучших. В сезоне-2007/2008 она стала победительницей престижной многодневки «Тур де Ски».

Напомним, с 22 февраля по 5 марта в Планице (Словения) проходит чемпионат мира — 2023 по лыжным гонкам. Сегодня, 24 февраля, состоится мужской скиатлон на 30 км. Накануне в Словении прошли спринтерские гонки.