«Это круто! Но отец не я». Нортуг отреагировал на новость о беременности Каллы
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Двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг прокомментировал новость о беременности трёхкратной олимпийской чемпионки шведской лыжницы Шарлотт Каллы.
«Ого! Это круто! Но отец не я», — приводит слова Нортуга Expressen.
Калла завершила профессиональную карьеру в 2022 году. На этапах Кубка мира Шарлотт Калла имеет в своём активе 12 побед в индивидуальных гонках (семь – на отдельных этапах и пять – на этапах многодневок) и более 50 попаданий в тройку лучших. В сезоне-2007/2008 она стала победительницей престижной многодневки «Тур де Ски».
Напомним, с 22 февраля по 5 марта в Планице (Словения) проходит чемпионат мира — 2023 по лыжным гонкам. Сегодня, 24 февраля, состоится мужской скиатлон на 30 км. Накануне в Словении прошли спринтерские гонки.
Новость по темеТрёхкратная олимпийская чемпионка Шарлотт Калла станет мамой
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