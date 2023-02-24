Губерниев: не стал бы говорить, что Клебо стал менее или более великим без Большунова

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о выступлении норвежского лыжника Йоханнеса Клебо на чемпионате мира в Планице, куда не допущены российские спортсмены.
Став серебряным призёром скиатлона, Клебо обогнал Александра Большунова по количеству медалей с чемпионатов мира. Теперь у него девять наград на мировых первенствах. На счету Большунова восемь медалей.
«Клебо сам по себе гениальный лыжник. Принижать его победы совершенно не стоит. То, что Большунов не выступает — это безусловно большое для нас несчастье. Но Клебо абсолютно выдающийся спортсмен. Я бы не стал говорить, что он стал менее или более великим без Большунова. Он выигрывает — молодец. Пожелаем ему удачи», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 24 февраля 2023
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