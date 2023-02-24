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Йоханнес Клебо опередил Александра Большунова по количеству медалей, завоёванных на ЧМ

Йоханнес Клебо опередил Александра Большунова по количеству медалей, завоёванных на ЧМ
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Пятикратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Йоханнес Клебо обогнал россиянина Александра Большунова по количеству медалей с чемпионатов мира. Теперь у него девять наград на мировых первенствах. На счету Большунова восемь медалей.

Важно отметить, что из восьми наград с ЧМ у Клебо семь золотых, одно серебро и одна бронза. При этом у Большунова только одно золото, а также шесть серебряных медалей и одна бронза.

Свою девятую медаль Клебо завоевал сегодня, 24 февраля, на чемпионате мира — 2023, который проходит в Планице (Словения). Йоханнес стал вторым в скиатлоне, пропустив вперёд соотечественника Симена Крюгера.

Напомним, на чемпионате мира – 2021 золото в скиатлоне выиграл Александр Большунов.

Лыжные гонки. Чемпионат мира. Планица, Словения
Мужчины. Скиатлон, 2x15 км

1. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 1:09.40,3.
2. Йоханнес Клебо (Норвегия) +12,2.
3. Шур Рёте (Норвегия) +14,1.

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