Александр Большунов: я защитил свой титул, который в 2021 году выиграл в Оберстдорфе

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов, который 24 февраля выиграл скиатлон на «Чемпионских высотах», сравнил победу с защитой титула чемпиона мира.

Большунов выигрывал скиатлон на чемпионате мира – 2021 и Олимпийских играх – 2022. На первенстве планеты в Планице золото завоевал норвежец Симен Хегстад Крюгер, который стал вторым после Большунова в Оберстдорфе.

«Сегодня я защитил свой титул, который в 2021 году выиграл в Оберстдорфе [на ЧМ]. И очень радостно. Дорогого стоит, тем более что года идут.

Здесь так же, как и на ОИ было в прошлом году. Потому что на ЧМ два года назад мы там втроём на финише разбирались. А вот на ОИ была похожая картина. Здесь такие же длинные подъёмы, так же морозно и такой же снег. Бежал практически на тех же лыжах, что и на Играх.

Не скажу, что снег такой уж тупой, но лыжи работают те же, на которых бежал тогда», — приводит слова Большунова «Матч ТВ».