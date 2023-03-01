Норвежец ​​Крюгер одержал победу в гонке свободным стилем на ЧМ-2023, Клебо — четвёртый

В Планице (Словения) на чемпионате мира — 2023 по лыжным гонкам состоялась мужская разделка на 15 км. Золотую медаль в этой гонке завоевал норвежец Симен Хегстад ​​Крюгер.

Вторым стал представитель Норвегии Харальд Эстберг Амундсен, уступивший лидеру 5,3 секунды. Тройку замкнул норвежец Ханс Кристер Холунд.

Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2023. 15 км, свободный стиль. Мужчины.

1. Симен Хегстад ​​Крюгер (Норвегия) — 32.17,4.

2. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — отставание 5,3 секунды.

3. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) +24,6.

4. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) +25,5.

Напомним, Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) не допустила российских спортсменов до международных соревнований в этом сезоне из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира проходит без представителей России.