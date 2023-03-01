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Чемпионат мира по лыжным гонкам 2023 — онлайн-трансляция мужской гонки с раздельным стартом на 15 км 1 марта на ЧМ-2023

Чемпионат мира по лыжам — 2023. Сможет ли Клебо одержать уникальную победу? LIVE
Ангелина Николаева Татьяна Постникова
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ЧМ-2023, Йоханнес Клебо
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Йоханнес ещё никогда не выигрывал разделку на чемпионатах мира. Сможет ли норвежец удивить?
Полное расписание соревнований ЧМ-2023 по лыжным видам спорта
Медальный зачёт чемпионата мира - 2023 по лыжным видам спорта

В Планице (Словения) продолжается чемпионат мира по лыжным видам спорта — 2023. В среду, 1 марта, в лыжных гонках будет разыгран один комплект наград — мужчины будут бороться за медали в разделке на 15 км коньком. Старт гонки запланирован на 14:30 по московскому времени.

Внимание болельщиков, конечно, будет обращено на лидера сборной Норвегии Йоханнеса Клебо, который на этом турнире продолжает собирать одну золотую награду за другой и подбираться по количеству титулов к легендам лыжных гонок. Впрочем, сегодня старт обещает быть интригующим: Клебо на крупных турнирах никогда не выигрывал 15-километровую разделку. Готов ли он сделать это впервые? Вот и посмотрим!

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки и расскажет обо всём самом интересном, что происходит на трассе и за её пределами. Следите за чемпионатом мира — 2023 вместе с нами!

Live Ангелина Николаева

За день до старта стало известно, что гонку пропустит норвежский лыжник Дидрик Тёнсет.

За сборную Норвегии в разделке выступят Ханс Кристер Холунд, Йоханнес Хёсфлот Клебо, Симен Хегстад ​​Крюгер, Харальд Эстберг Амундсен и Шур Рёте.

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Норвежец Тёнсет пропустит гонку свободным стилем на ЧМ-2023. Клебо — в составе
12:04 Ангелина Николаева

Добрый день, дорогие друзья! Чемпионат мира продолжается, сегодня в Планице сильнейшие лыжники планеты определят лучшего в мужской разделке на 15 км свободным стилем!

Всего на старт выйдут сто лыжников. Сможет ли кто-то из них опередить непобедимого норвежца Йоханнеса Клебо, узнаем совсем скоро!

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