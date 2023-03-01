Йоханнес ещё никогда не выигрывал разделку на чемпионатах мира. Сможет ли норвежец удивить?

Чемпионат мира по лыжам — 2023. Сможет ли Клебо одержать уникальную победу? LIVE

В Планице (Словения) продолжается чемпионат мира по лыжным видам спорта — 2023. В среду, 1 марта, в лыжных гонках будет разыгран один комплект наград — мужчины будут бороться за медали в разделке на 15 км коньком. Старт гонки запланирован на 14:30 по московскому времени.

Внимание болельщиков, конечно, будет обращено на лидера сборной Норвегии Йоханнеса Клебо, который на этом турнире продолжает собирать одну золотую награду за другой и подбираться по количеству титулов к легендам лыжных гонок. Впрочем, сегодня старт обещает быть интригующим: Клебо на крупных турнирах никогда не выигрывал 15-километровую разделку. Готов ли он сделать это впервые? Вот и посмотрим!

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки и расскажет обо всём самом интересном, что происходит на трассе и за её пределами. Следите за чемпионатом мира — 2023 вместе с нами!