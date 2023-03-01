Симен Хегстад ​​Крюгер одержал вторую победу подряд в личных гонках на ЧМ-2023 в Планице

Норвежский лыжник Симен Хегстад ​​Крюгер выиграл гонку свободным стилем на 15 км на чемпионате мира — 2023 по лыжным гонкам в Планице (Словения).

Эта победа стала для 29-летнего норвежского спортсмена второй подряд в личных гонках на нынешнем мировом первенстве. Ранее Крюгер стал первым в мужском скиатлоне на 30 км.

Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2023. 15 км, свободный стиль. Мужчины.

1. Симен Хегстад ​​Крюгер (Норвегия) — 32.17,4.

2. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — отставание 5,3 секунды.

3. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) +24,6.

4. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) +25,5.

Напомним, Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) не допустила российских спортсменов до международных соревнований в этом сезоне из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира проходит без представителей России.