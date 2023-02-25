Кершоу: Крюгер выглядел как художник, у Клебо не было шансов

Чемпион мира 2011 года, участник четырёх Олимпиад канадский лыжник Девон Кершоу подвёл итоги мужского скиатлона на чемпионате мира — 2023 в Планице (Словения).

«Рисунок вчерашнего скиатлона напомнил то, как на Олимпиаде-2010 Йохан Ольссон сменил лыжи на коньковые и втопил. Он тогда сделал гонку, по сути выключив из борьбы безоговорочного фаворита Петтера Нортуга. Норвежец всё-таки смог догнать Йохана вместе с группой преследователей, но в итоге выиграл Хелльнер, а Петтер отстал.

В этот раз Крюгер и Рёте шли чрезвычайно быстро, а Клебо долго мучился со сменой лыж. Йоханнес потерял там сразу 5-6 секунд, и это был ключевой эпизод. Клебо так и не смог догнать Крюгера. Но не произошло ничего удивительного, учитывая кондиции трассы и потрясающую технику Крюгера. Симен смотрелся невероятно здорово — абсолютно одинаковый темп, всегда идеальные углы. У Клебо не было шансов.

На этой трассе есть один большой участок, где надо долго работать в гору. Клебо немного отыгрывал на спусках, но Крюгер на этом подъёме выглядел как художник, рисующий идеальные линии. Вот как вы должны кататься на лыжах, если хотите выиграть золото на чемпионате мира в таких условиях», — сказал Кершоу в подкасте FasterSkier.