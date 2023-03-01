Амундсен: был очень удивлён, увидев, что отстал от Крюгера всего на пять секунд

Норвежский лыжник Харальд Эстберг Амундсен прокомментировал второе место в гонке свободным стилем на 15 км на чемпионате мира — 2023 в Планице (Словения).

«Я понял, что Симен был немного впереди, поэтому, добежав до финиша, подумал: «Может быть, мне удалось выиграть серебро». Но потом я посмотрел на табло и увидел, что отстал от него всего на пять секунд. Я был очень удивлён. Но я не был готов идеально, так что доволен результатом», — приводит слова Амундсена NRK.

Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2023. 15 км, свободный стиль. Мужчины.

1. Симен Хегстад ​​Крюгер (Норвегия) — 32.17,4.

2. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — отставание 5,3 секунды.

3. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) + 24,6.

4. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) +25,5.