Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Амундсен: был очень удивлён, увидев, что отстал от Крюгера всего на пять секунд

Амундсен: был очень удивлён, увидев, что отстал от Крюгера всего на пять секунд
Аудио-версия:
Комментарии

Норвежский лыжник Харальд Эстберг Амундсен прокомментировал второе место в гонке свободным стилем на 15 км на чемпионате мира — 2023 в Планице (Словения).

«Я понял, что Симен был немного впереди, поэтому, добежав до финиша, подумал: «Может быть, мне удалось выиграть серебро». Но потом я посмотрел на табло и увидел, что отстал от него всего на пять секунд. Я был очень удивлён. Но я не был готов идеально, так что доволен результатом», — приводит слова Амундсена NRK.

Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2023. 15 км, свободный стиль. Мужчины.

1. Симен Хегстад ​​Крюгер (Норвегия) — 32.17,4.
2. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — отставание 5,3 секунды.
3. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) + 24,6.
4. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) +25,5.

Новость по теме
Крюгер: ожидание Амундсена на финише разделки на ЧМ выдалось нервным
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023