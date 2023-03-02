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Объявлен состав Норвегии на женскую эстафету на ЧМ-2023. Йохауг объяснила такой выбор

Объявлен состав Норвегии на женскую эстафету на ЧМ-2023. Йохауг объяснила такой выбор
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Стал известен состав женской сборной Норвегии для участия в эстафете 4х5 км на чемпионате мира в Планице. За команду выступят Тириль Уднес Венг, Астрид Эйре Слинн, Ингвильд Флугстад Эстберг и Анне Кьерсти Кальво.

Изначально ожидалось, что Кальво побежит классический этап, а сильный спринтер Уднес Венг будет финишировать. Четырехкратная олимпийская чемпионка 2010 и 2022 годов, 14-кратная чемпионка мира, эксперт NRK по лыжным гонкам Терезе Йохауг объяснила, почему тренеры решили иначе.

«Анне Кьерсти доказала в командном спринте, что у неё есть скоростные качества, она была в нескольких полуфиналах и в финале в коньковом спринте на «Тур де Ски». Конечно, одно дело километр, а другое – пять. Но думаю, это мудрый шаг.

Может ли такая расстановка усыпить шведов? Да, конечно, возможно. Очень верю в норвежских девушек. Эстафета есть эстафета, и мы доказали это в Оберстдорфе. Шведки были фаворитами, но в конце концов мы убежали к победе», — приводит слова Йохауг NRK.

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