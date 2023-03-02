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Dagbladet: Россия поддерживает имидж Большунова как лучшего лыжника, принижая Клебо

Dagbladet: Россия поддерживает имидж Большунова как лучшего лыжника, принижая Клебо
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Норвежское издание Dagbladet раскритиковало российские СМИ за якобы предвзятое отношение к Йоханнесу Клебо.

«В то время, как норвежские лыжники праздновали блестящую 15-километровую гонку в Планице, российские спортивные СМИ отметили крошечную секунду, которая отделила Йоханнеса Клебо от ещё одной медали чемпионата мира. Клебо проводит очередной сильный чемпионат, но до медали ему не хватило 0,9 секунды, из-за чего он так разозлился на себя в зоне финиша.

Российские СМИ же, напротив, обрадовались, потому что у них появилась возможность рассказать ещё одну собственную приключенческую историю о норвежском супербегуне, принижая годость Норвегии.

Всё дело в необходимости поддерживать имидж Александра Большунова, как лучшего лыжника. И для этого используются все приёмы.

В российских СМИ это очень серьёзно. После почти года отстранения, Норвегия стала врагом номер один. И теперь необходимо придерживаться той версии, которая соответствует образу врага, независимо ни от чего.

Супербегун Йоханнес Клебо, символ всего норвежского, бесит российских тренеров и менеджеров, поэтому уколы в его адрес продолжаются", — гласит материал Dagbladet.

«Его четвёртое место было ожидаемым». В Норвегии не жалеют Клебо после поражения «Его четвёртое место было ожидаемым». В Норвегии не жалеют Клебо после поражения
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