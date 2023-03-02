Dagbladet: Россия поддерживает имидж Большунова как лучшего лыжника, принижая Клебо

Норвежское издание Dagbladet раскритиковало российские СМИ за якобы предвзятое отношение к Йоханнесу Клебо.
«В то время, как норвежские лыжники праздновали блестящую 15-километровую гонку в Планице, российские спортивные СМИ отметили крошечную секунду, которая отделила Йоханнеса Клебо от ещё одной медали чемпионата мира. Клебо проводит очередной сильный чемпионат, но до медали ему не хватило 0,9 секунды, из-за чего он так разозлился на себя в зоне финиша.
Российские СМИ же, напротив, обрадовались, потому что у них появилась возможность рассказать ещё одну собственную приключенческую историю о норвежском супербегуне, принижая годость Норвегии.
Всё дело в необходимости поддерживать имидж Александра Большунова, как лучшего лыжника. И для этого используются все приёмы.
В российских СМИ это очень серьёзно. После почти года отстранения, Норвегия стала врагом номер один. И теперь необходимо придерживаться той версии, которая соответствует образу врага, независимо ни от чего.
Супербегун Йоханнес Клебо, символ всего норвежского, бесит российских тренеров и менеджеров, поэтому уколы в его адрес продолжаются", — гласит материал Dagbladet.
- 2 марта 2023
-
01:40
-
00:36
-
00:19
- 1 марта 2023
-
23:58
-
23:09
-
23:04
-
22:18
-
21:49
-
18:52
-
18:33
-
18:11
-
17:43
-
16:56
-
16:47
-
16:21
-
16:09
-
16:04
-
15:56
-
15:48
-
15:41
-
15:36
-
15:30
-
15:25
-
15:16
-
15:10
-
14:16
-
14:00
-
13:54
-
13:25
-
13:16
-
13:00
-
12:54
-
12:42
-
12:41
-
12:32