Кершоу: лыжник из Андорры стал 7-м — фантастика. Но как бы выглядело 11-е место с Россией?

Чемпион мира 2011 года, участник четырёх Олимпиад канадский лыжник Девон Кершоу высказался о седьмом месте лыжника из Андорры Иринеу Эстеве Альтимираса в гонке свободным стилем на 15 в рамках чемпионата мира по лыжным гонкам в Планице (Словения).

«Представитель Андорры Иринеу Эстеве Альтимирас занял седьмое место в гонке на 15 километров. Он стартовал в ранней группе, под 30-м номером. Этот лыжник известен тем, что хорошо выглядит на тяжёлых трассах, хотя Планица не настолько сложна. Это фантастическое выступление. 22-летний Фридрих Мох из Германии тоже порадовал, заняв восьмое место. Оба выступления заслуживают похвалы.

Но никуда не деться от того, что в последние годы боролись только Норвегия и Россия. Ничего не могу поделать с тем, что, когда вижу эти результаты… Да, Альтимирас великолепно выступил, занял седьмое место. Но как бы воспринялось его 11-е место, если бы все россияне выступили? И то же самое с Мохом. Он восьмой, но, возможно, был бы 12-м, если бы здесь была Россия. И тогда его результат был бы из серии «ну да, нормально». Но это спекуляции, и нельзя соревноваться с теми, кого нет на стартовой линии», — сказал Кершоу в подкасте FasterSkier.