Амундсен не выступит в составе сборной Норвегии в мужской эстафете на ЧМ-2023

Норвежский лыжник Харальд Эстберг Амундсен пропустит мужскую эстафету на чемпионате мира — 2023 в Планице (Словения), сообщает VG.
По информации источника, спортсмен уже покинул расположение сборной Норвегии и не выступит в предстоящей гонке. Накануне Амундсен стал вторым в гонке свободным стилем на 15 км, уступив победителю Симену Хегстаду Крюгеру 5,3 секунды. Ожидалось, что Амундсен примет участие в эстафете, однако тренерский штаб норвежской команды решил не предоставлять спортсмену такой шанс.
Состав сборной Норвегии на мужскую эстафету на ЧМ-2023 по лыжным гонкам будет объявлен сегодня, 2 марта, во второй половине дня после женской эстафеты.
Женская эстафета на ЧМ в Планице начнётся в 14:30 мск. Норвежскую команду представят Тириль Уднес Венг, Астрид Эйре Слинн, Ингвильд Флугстад Эстберг и Анне Кьерсти Кальво.
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