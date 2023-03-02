Норвежец Тёугбёль сломал мизинец после спринта на ЧМ-2023 и выбыл до конца сезона

Норвежский лыжник Ховард Солос Тёугбёль пропустит остаток сезона из-за травмы.
Напомним, в четвертьфинале спринта классическим стилем на чемпионате мира — 2023 в Планице (Словения) Тёугбёль упал из-за действий шведского лыжника Маркуса Грате. После забега норвежец разозлился и сильно ушиб руку. У Тёугбёля был диагностировал перелом мизинца.
«Неделю я буду носить гипс. После того как его снимут, необходимо провести три-пять недель, не напрягая руку. Так что сезон для меня завершён. После гонки я спустился в подвал здания стадиона, и меня охватила ярость. Я ударил кулаком по столбу. На самом деле я нормальный и уравновешенный парень, но в тот момент будто сошёл с ума. Я был больше разочарован спринтерской гонкой, чем тем, что случилось с рукой. Думаю, это разочарование останется со мной надолго», — приводит слова Тёугбёля GD.no.
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