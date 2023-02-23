Тёугбёль упал в четвертьфинале спринта на ЧМ. Норвежцы винят шведа Грате
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Шведский лыжник Маркус Грате стал причиной завала в четвертьфинальном забеге спринта в классическом стиле на чемпионате мира – 2023 в Планице (Словения).
На одном из поворотов Грате агрессивно толкался с соперниками, из-за чего норвежец Ховард Солос Тёугбёль и словенец Миха Шименц упали, потеряв шансы на выход в следующую стадию соревнований.
После этого в эфире норвежского телевидения тренер Тёугбёля заявил, что за действия, которые предпринял Грате, по правилам его нужно сразу дисквалифицировать.
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