Тёугбёль упал в четвертьфинале спринта на ЧМ. Норвежцы винят шведа Грате

Шведский лыжник Маркус Грате стал причиной завала в четвертьфинальном забеге спринта в классическом стиле на чемпионате мира – 2023 в Планице (Словения).

На одном из поворотов Грате агрессивно толкался с соперниками, из-за чего норвежец Ховард Солос Тёугбёль и словенец Миха Шименц упали, потеряв шансы на выход в следующую стадию соревнований.

После этого в эфире норвежского телевидения тренер Тёугбёля заявил, что за действия, которые предпринял Грате, по правилам его нужно сразу дисквалифицировать.