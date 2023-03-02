Александр Большунов: когда Йоханнес Клебо не выигрывает, это в глаза бросается

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов высказался о выступлениях норвежца Йоханнеса Хёсфлота Клебо на чемпионате мира — 2023 в Планице (Словения).

«Да, Йоханнес второй раз проиграл на чемпионате мира. Когда он не выигрывает, это в глаза бросается. Почему мне должно быть жалко, что он не выигрывает всё? Пусть Клебо выиграет всё, пока нас нет, и уйдёт отдыхать? Нет, это не так работает. Аппетит приходит во время еды (улыбается). Если ты выигрываешь, то хочешь продолжать делать это и дальше.

Конечно, я рад за Клебо. Это сильнейший спортсмен, который показывает результат. Да, у него сейчас три медали в четырёх гонках. Да, в дистанционных гонках у него не очень получается, но это значит, что его соотечественники готовы лучше него. Я рад, что ребята прибавили и составляют конкуренцию Йоханнесу.

Реакция Клебо на мои слова о защите титула чемпиона мира? Я понимаю и адекватно оцениваю ситуацию. Можно заметить, что скиатлон, который проходил здесь, у нас, был в точности повторён на чемпионате мира в Планице. Так же и гонка на 15 км была повторена в Планице, хоть они и бежали после нас. Отставание второго места – пять и шесть секунд. Третье и четвёртое места разделили доли секунды. Картинка как будто скопирована», — сказал Большунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.