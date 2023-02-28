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Йоханнес Клебо посмеялся над победой Большунова в Малиновке – а что он над своими победами на чемпионате мира не шутит?

Клебо посмеялся над победой Большунова в Малиновке. Так пусть и про своё золото пошутит!
Михаил Чесалин
Клебо посмеялся над победой Большунова
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Или норвежцы все свои победы на ЧМ-2023 воспринимают серьёзно?

В сезоне-2022/2023 лучшие лыжники мира оказались разделены политическими санкциями в спорте. Российские спортсмены проводят сезон у себя. Проводят, надо сказать, неплохо: календарь обильный, призовые есть, и даже шоу-бонусы в виде «мешков» и сражения Большунова с Устюговым до крови бывают.

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На Кубке мира и чемпионате мира тоже всё нормально. Без россиян норвежцы привыкли там забирать целые пьедесталы, но разве ж кто-то будет на это жаловаться? Наоборот, отсутствие соперников всем на руку. Хотя иностранные журналисты в кулуарах признаются, что без русских борьбы всё-таки нет.

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Редко, но порой эти два разделённых лыжных мира сталкиваются. Нет, пока не в спортивном формате, а лишь в заочных дискуссиях. Однако получается горячо.

Тут на днях Александр Большунов в России выиграл скиатлон и после финиша заявил, что защитил титул чемпиона мира. Да и вообще, мол, чемпионат мира настоящий – он у нас, в Малиновке. Эти слова Александра довели до Йоханнеса Клебо, который завоёвывает одно золото за другим в Планице, и норвежец с неприкрытой иронией сказал в одной из бесед с журналистами: «Слышал, Большунов титул чемпиона мира защитил… Что ж, пусть говорит, что хочет».

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Иронию Йоханнеса, с одной стороны, можно понять. Есть турниры под эгидой FIS, есть медали, есть призовые. И все сливки в Планице собирают именно Клебо и его товарищи, а не Большунов со сборной России. Пройдёт время, и никто не вспомнит, почему лучший русский лыжник не приехал на чемпионат мира, а вот количество золотых медалей у Йоханнеса будет чётко зафиксировано.

Но при всём этом норвежец не может не понимать, что и его защиты титулов неполноценны без главных соперников. В том же командном спринте у Клебо и Голберга не было конкурентов. А представьте, какая была бы борьба, если бы на чемпионате мира были Большунов с Терентьевым. Или — что ещё круче – с Устюговым. Смогли бы норвежцы так комфортно забрать своё золото?

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Совсем скоро на чемпионате мира мужская эстафета. Норвежцы её выиграют, даже если побегут без палок – конкурентов в такой командной гонке у них просто нет. Разве это будет полноценная защита титула, завоёванного два года назад именно в ожесточённом противостоянии с лыжниками из России? И, кстати, очень интересно, что скажет Клебо, когда получит это золото.

Может, после эстафеты он всё-таки над своей победой поиронизирует?

Тогда хотя бы честным перед самим собой останется.

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