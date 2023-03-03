Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Видеообзор уверенной победы Норвегии в мужской эстафете на ЧМ-2023 в Планице

В Планице (Словения) прошла мужская эстафета на чемпионате мира — 2023 по лыжным гонкам. Победу в гонке одержала сборная Норвегии, в которую вошли Ханс Кристер Холунд, Пол Голберг, Симен Хегстад Крюгер и Йоханнес Клебо.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с лучшими моментами гонки.

Права на видео принадлежат FIS. Видео доступно на канале FIS Cross Country.

Лыжные гонки. Чемпионат мира. Эстафета. Мужчины.

1. Норвегия (Ханс Кристер Холунд, Пол Голберг, Симен Хегстад Крюгер и Йоханнес Клебо) — 1.32.54,7.

2. Финляндия (Ристоматти Хакола, Ийво Нисканен, Пертту Хювяринен и Нико Анттола) — отставание 46,9 секунды.

3. Германия (Альберт Кухлер, Янош Бруггер, Йонас Доблер и Фридрих Мох) +59,8.

Напомним, Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) не допустила российских спортсменов до международных соревнований в этом сезоне из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира проходит без представителей России.