Норвежские лыжники в 12-й раз подряд выиграли эстафету на ЧМ. Они непобедимы в XXI веке

Мужская сборная Норвегии по лыжным гонкам в 12-й раз подряд выиграла эстафету на чемпионате мира. Это произошло в Планице (Словения), где команду представили Ханс Кристер Холунд, Пол Голберг, Симен Хегстад Крюгер и Йоханнес Клебо.

Лыжные гонки. Чемпионат мира. Эстафета. Мужчины.

1. Норвегия (Ханс Кристер Холунд, Пол Голберг, Симен Хегстад Крюгер и Йоханнес Клебо) — 1:32.54,7.

2. Финляндия (Ристоматти Хакола, Ийво Нисканен, Пертту Хювяринен и Нико Анттола) — отставание 46,9 секунды.

3. Германия (Альберт Кухлер, Янош Бруггер, Йонас Доблер и Фридрих Мох) +59,8.

В последний раз мужскую эстафету на ЧМ выигрывали не норвежцы в 1999 году. Тогда титул завоевала сборная Австрии на домашнем ЧМ в Рамзау. Стоит отметить, что тогда австрийцы прервали серию из четырёх подряд побед норвежцев.