Удручающее зрелище. Мужская эстафета без России показала всем главную проблему мировых лыж

Норвежцы оторвались с первого же этапа и лидировали всю гонку. Клебо шёл по дистанции пешком. Кому интересно это смотреть?

Более чем ожидаемой победой норвежской команды завершилась мужская эстафета на чемпионате мира по лыжным видам спорта – 2023 в Планице.

Эта скучнейшая гонка полностью отразила то, что происходит в мужских лыжных гонках в отсутствие россиян в текущем сезоне – это абсолютное доминирование норвежцев без каких-либо шансов для представителей других стран. И если в личных гонках интрига сохраняется хотя бы благодаря борьбе между самими норвежцами, то в эстафете ситуация совсем уж удручающая.

Непобедимые норвежцы

Ханс Кристер Холунд практически со старта начал убегать от группы. Отрыв норвежской команды значительно увеличивался с каждой отсечкой и на первой передаче эстафеты дорос до 25 секунд. Голберг и Крюгер также беспощадно увеличивали преимущество, и к моменту, когда на свой заключительный этап выходил Йоханнес Клебо, норвежцы уже выигрывали у ближайшего соперника минуту, а основную группу преследователей опережали на полторы минуты! Клебо оставалось лишь совершить 10-километровую лыжную прогулку по словенскому стадиону и красиво финишировать с флагом Норвегии.

Всё это ещё раз подтверждает, что ни одна из сборных мира, кроме России, на данный момент не может конкурировать с Норвегией. А тот факт, что борьба за золото в эстафете при отсутствии россиян завершается уже на 10-м километре из 40, явно не прибавляет лыжным гонкам зрелищности. И стоит ли после этого удивляться, что на лыжных гонках на ЧМ-2023 полупустые трибуны?

Подвиг финского юниора

Даже легендарный классист и трёхкратный олимпийский чемпион Ийво Нисканен не смог навязать серьёзную борьбу Полу Голбергу на втором классическом этапе. Однако Нисканен всё-таки сделал важный и решающий для своей команды рывок, который в последствии помог команде Финляндии выиграть серебро. Нисканен не смог подобраться к норвежцу, однако передал эстафету вторым с преимуществом в 38 секунд от преследователей.

Большой отрыв от основной группы на третьем этапе смог сохранить и Пертту Хювяринен, а практически неизвестный 20-летний юниор Нико Анттола совершил настоящий подвиг на заключительном этапе: не подпустил к себе соперников и финишировал вторым. Это позволило финнам впервые с турнира 2009 года, где они были третьими, подняться на подиум в эстафете.

Ожесточённую и действительно интересную борьбу за третье место до последних метров дистанции вели француз Жюль Лапьер и немец Фридрих Мох. Судьба медали решилась уже на финишной прямой, где немец всё-таки выгрыз бронзу для своей команды. В последний раз Германия финишировала в тройке сильнейших в эстафете на лыжном чемпионате мира в 2011 году.

А вот норвежцы продолжили свою победную серию в эстафетах на чемпионатах мира. В XXI веке скандинавы ещё ни разу не занимали места ниже первого, а в последний раз норвежские лыжники проигрывали в далёком 1999 году.