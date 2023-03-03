Финский журналист: с точки зрения спорта российских лыжников нужно вернуть немедленно

Финский журналист Сантту Сильвеннойнен отметил, что чемпионату мира в Планице сильно не хватает российских лыжников.
«Чемпионат мира по лыжным гонкам среди мужчин — это чемпионат Норвегии. Давайте сразу поясним. То, что российских лыжников отстранили из-за ситуации на Украине, — это единственно верное решение. Если рассматривать международные лыжные гонки только через призму спорта, то российских лыжников нужно вернуть немедленно.
Всего на чемпионатах мира по лыжным гонкам с 2019 года было проведено 16 мужских стартов, и из них в 15 случаях норвежский флаг был посередине.
Александр Большунов — единственный спортсмен, которому удалось победить норвежцев. 27 февраля 2021 года он выиграл скиатлон на 30 км. При этом стоит понимать, что, если и когда ледниковый период закончится, возвращение Большунова может оказаться не самым тёплым из возможных», — написал в своей колонке на Iltalehti Сантту Сильвеннойнен.
- 3 марта 2023
-
23:20
-
23:13
-
23:07
-
22:52
-
22:32
-
22:22
-
22:20
-
20:57
-
19:44
-
17:26
-
16:57
-
16:44
-
16:39
-
16:18
-
16:05
-
16:05
-
14:57
-
14:40
-
14:34
-
14:28
-
14:14
-
14:06
-
13:59
-
13:54
-
13:28
-
13:02
-
12:59
-
12:53
-
12:39
-
12:32
-
12:16
-
12:10
-
12:02
-
11:49
-
11:36