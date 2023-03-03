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Финский журналист: с точки зрения спорта российских лыжников нужно вернуть немедленно

Финский журналист: с точки зрения спорта российских лыжников нужно вернуть немедленно
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Финский журналист Сантту Сильвеннойнен отметил, что чемпионату мира в Планице сильно не хватает российских лыжников.

«Чемпионат мира по лыжным гонкам среди мужчин — это чемпионат Норвегии. Давайте сразу поясним. То, что российских лыжников отстранили из-за ситуации на Украине, — это единственно верное решение. Если рассматривать международные лыжные гонки только через призму спорта, то российских лыжников нужно вернуть немедленно.

Всего на чемпионатах мира по лыжным гонкам с 2019 года было проведено 16 мужских стартов, и из них в 15 случаях норвежский флаг был посередине.

Александр Большунов — единственный спортсмен, которому удалось победить норвежцев. 27 февраля 2021 года он выиграл скиатлон на 30 км. При этом стоит понимать, что, если и когда ледниковый период закончится, возвращение Большунова может оказаться не самым тёплым из возможных», — написал в своей колонке на Iltalehti Сантту Сильвеннойнен.

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