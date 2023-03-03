Клебо был готов встать в эстафете и подождать соперников. Тренер приказал этого не делать

Пятикратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира норвежец Йоханнес Клебо в шутку заявил, что, будучи финишёром сборной Норвегии в победной эстафете на чемпионате мира в Планице (Словения), мог остановиться, чтобы дождаться соперников.
«На втором круге секунданты мне уже ничего не говорили, а просто улыбались. Я спросил Арильда Монсена (тренера), могу ли я дождаться соперников. Но это было запрещено. Мы должны были всё сделать правильно. На самом деле, я слегка пошутил. Гораздо забавнее делать такое на финише, но я понял его ответ, это было категорическое «нет». Был ли я серьёзен в тот момент? Да, могло получиться весело. Но, думаю, мои товарищи по команде рады, что этого не случилось. Учитывая, какое преимущество они мне «привезли», было бы очень плохой идеей реализовать такое», — приводит слова Клебо VG.
- 3 марта 2023
-
23:20
-
23:13
-
23:07
-
22:52
-
22:32
-
22:22
-
22:20
-
20:57
-
19:44
-
17:26
-
16:57
-
16:44
-
16:39
-
16:18
-
16:05
-
16:05
-
14:57
-
14:40
-
14:34
-
14:28
-
14:14
-
14:06
-
13:59
-
13:54
-
13:28
-
13:02
-
12:59
-
12:53
-
12:39
-
12:32
-
12:16
-
12:10
-
12:02
-
11:49
-
11:36