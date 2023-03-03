Вильям Порома показал в камеру средний палец после провала в эстафете. Фото

Шведский лыжник Вильям Порома остался крайне недоволен тем, что он не смог завоевать медаль в мужской эстафете на чемпионате мира — 2023 в Планице (Словения). Сборная Швеции заняла шестое место в этой гонке, уступив норвежской команде 1 минуту 36,7 секунды.

Журналист телеканала SVT заснял Порома после проигрыша, однако спортсмен был слишком раздражён, из-за чего снял перчатку и показал средний палец в камеру.

Позднее Порома подошёл к оператору Дэну Свенссону, чтобы извиниться.

«Я подумал, что это даже хорошо, что он снимал меня. Вокруг всегда очень много камер, и мне стало скучно», — объяснил свой поступок Порома.

Напомним, победу в мужской эстафете одержала сборная Норвегии.

Лыжные гонки. Чемпионат мира. Эстафета. Мужчины.

1. Норвегия (Ханс Кристер Холунд, Пол Голберг, Симен Хегстад Крюгер и Йоханнес Клебо) — 1.32.54,7.

2. Финляндия (Ристоматти Хакола, Ийво Нисканен, Пертту Хювяринен и Нико Анттола) — отставание 46,9 секунды.

3. Германия (Альберт Кухлер, Янош Бруггер, Йонас Доблер и Фридрих Мох) +59,8.