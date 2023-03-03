Клебо осудил Порома за показанный средний палец в камеру

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо, ставший чемпионом мира в мужской эстафете, осудил поступок шведского лыжника Вильяма Порома. Напомним, Порома показал средний палец в камеру журналисту телекомпании SVT.

«Думаю, это крайне неприлично, и нам стоит надеяться, что мы больше подобного не увидим. Он думает, что это часть какой-то видеоигры. Но это не так. Нужно вести себя прилично, когда на тебя наводят камеры», — приводит слова Клебо VG.

Лыжные гонки. Чемпионат мира. Эстафета. Мужчины.

1. Норвегия (Ханс Кристер Холунд, Пол Голберг, Симен Хегстад Крюгер и Йоханнес Клебо) — 1.32.54,7.

2. Финляндия (Ристоматти Хакола, Ийво Нисканен, Пертту Хювяринен и Нико Анттола) — отставание 46,9 секунды.

3. Германия (Альберт Кухлер, Янош Бруггер, Йонас Доблер и Фридрих Мох) +59,8.