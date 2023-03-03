Хальфварссон: плохо быть шестыми, когда россиян даже нет на старте

Трёхкратный призёр чемпионатов мира в эстафетах, шведский лыжник Калле Хальфварссон прокомментировал шестой результат сборной Швеции в эстафете на чемпионате мира — 2023 в Планице (Словения).

«Плохо быть шестыми, когда россиян даже нет на старте. У меня были большие проблемы с ходом. Я сожалею, что не смог ясно сказать, что не хочу идти на последний этап эстафеты.

Тренерский штаб выбрал команду, в которую они больше всего верят, а дальше остаётся только поблагодарить и принять. Я стараюсь быть позитивным, и я взял себе последний этап, но грустно, что у нас больше нет тех, кто мог бы забрать его себе», — приводит слова Хальфварссона VG.

Лыжные гонки. Чемпионат мира. Эстафета. Мужчины.

1. Норвегия (Ханс Кристер Холунд, Пол Голберг, Симен Хегстад Крюгер и Йоханнес Клебо) — 1.32.54,7.

2. Финляндия (Ристоматти Хакола, Ийво Нисканен, Пертту Хювяринен и Нико Анттола) — отставание 46,9 секунды.

3. Германия (Альберт Кухлер, Янош Бруггер, Йонас Доблер и Фридрих Мох) +59,8.