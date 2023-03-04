Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Нортуг иронично отреагировал на слова Клебо о готовности дожидаться соперников в эстафете

Нортуг иронично отреагировал на слова Клебо о готовности дожидаться соперников в эстафете
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира норвежец Петтер Нортуг иронично отреагировал на слова соотечественника, пятикратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо о готовности ждать соперников в победной эстафете на чемпионате мира – 2023, который проходит в Планице (Словения).

«Йоханнесу нужно перестать спрашивать разрешения. На своих этапах я всегда заранее сообщал руководству, что не собираюсь использовать свои способности по уходу от соперников. Это не всегда воспринималось хорошо, но как ещё вы будете работать», — приводит слова Нортуга VG.

Напомним, норвежцы выиграли эстафету с преимуществом в более 45 секунд.

Лыжные гонки. Чемпионат мира. Эстафета. Мужчины

1. Норвегия (Ханс Кристер Холунд, Пол Голберг, Симен Хегстад Крюгер и Йоханнес Клебо) — 1:32.54,7.
2. Финляндия (Ристоматти Хакола, Ийво Нисканен, Пертту Хювяринен и Нико Анттола) — отставание 46,9 секунды.
3. Германия (Альберт Кухлер, Янош Бруггер, Йонас Доблер и Фридрих Мох) +59,8.

Удручающее зрелище. Мужская эстафета без России показала всем главную проблему мировых лыж Удручающее зрелище. Мужская эстафета без России показала всем главную проблему мировых лыж
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023