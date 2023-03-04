Нортуг иронично отреагировал на слова Клебо о готовности дожидаться соперников в эстафете

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира норвежец Петтер Нортуг иронично отреагировал на слова соотечественника, пятикратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо о готовности ждать соперников в победной эстафете на чемпионате мира – 2023, который проходит в Планице (Словения).
«Йоханнесу нужно перестать спрашивать разрешения. На своих этапах я всегда заранее сообщал руководству, что не собираюсь использовать свои способности по уходу от соперников. Это не всегда воспринималось хорошо, но как ещё вы будете работать», — приводит слова Нортуга VG.
Напомним, норвежцы выиграли эстафету с преимуществом в более 45 секунд.
Лыжные гонки. Чемпионат мира. Эстафета. Мужчины
1. Норвегия (Ханс Кристер Холунд, Пол Голберг, Симен Хегстад Крюгер и Йоханнес Клебо) — 1:32.54,7.
2. Финляндия (Ристоматти Хакола, Ийво Нисканен, Пертту Хювяринен и Нико Анттола) — отставание 46,9 секунды.
3. Германия (Альберт Кухлер, Янош Бруггер, Йонас Доблер и Фридрих Мох) +59,8.
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