Степанова: россияне должны участвовать в чемпионатах мира, без нас нет конкуренции

Российская лыжница Вероника Степанова высказалась об отсутствии россиян на чемпионате мира 2023 года по лыжным видам спорта, который проходит в Словении.

«Мы, русские, должны были участвовать в чемпионате мира в Планице. Александр Большунов и Наталья Непряева сейчас в расцвете сил и наверняка боролись бы за призовые места.

Низкий уровень продаж билетов? Неудивительно. Зачем ехать в Словению, если можно увидеть, как те же ребята побеждают в Лигне или другом подобном турнире? Без россиян нет конкуренции", — приводит слова Степановой Dagbladet.

Напомним, Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) не допустила российских спортсменов до международных соревнований в этом сезоне из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира проходит без представительниц России.