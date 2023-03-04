Степанова: россияне должны участвовать в чемпионатах мира, без нас нет конкуренции

Российская лыжница Вероника Степанова высказалась об отсутствии россиян на чемпионате мира 2023 года по лыжным видам спорта, который проходит в Словении.
«Мы, русские, должны были участвовать в чемпионате мира в Планице. Александр Большунов и Наталья Непряева сейчас в расцвете сил и наверняка боролись бы за призовые места.
Низкий уровень продаж билетов? Неудивительно. Зачем ехать в Словению, если можно увидеть, как те же ребята побеждают в Лигне или другом подобном турнире? Без россиян нет конкуренции", — приводит слова Степановой Dagbladet.
Напомним, Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) не допустила российских спортсменов до международных соревнований в этом сезоне из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира проходит без представительниц России.
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