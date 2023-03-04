«Довольны выбором?» Хальфварссон бросил лыжи после эстафеты и крикнул в сторону тренеров

Шведский лыжник Калле Хальфварссон эмоционально отреагировал на шестое место в мужской эстафете на чемпионате мира — 2023 по лыжным гонкам в Планице (Словения).

После финиша Хальфварсон, бежавший на четвёртом этапе эстафеты, бросил лыжи и крикнул тренерам: «Вы довольны выбором?» Позже 33-летний шведский лыжник прокомментировал своё поведение.

«Это немного смешно. Наверное, это был последний раз, когда я бежал заключительный этап эстафеты. Думаю, этого достаточно. Очень жаль, что мы стали шестыми. Но я скажу это снова — неправильно ставить меня на этап свободным стилем. Возможно, нас могли бы поменять местами на этапах, но в итоге вышло всё печально», — приводит слова Хальфварссона Expressen со ссылкой на Viaplay.