Шведский журналист: норвежские фанаты насмехались над Швецией. Трезвейте или сидите дома

Шведский журналист Томас Петтерссон раскритиковал поведение норвежских болельщиков на чемпионате мира — 2023 по лыжным гонкам в Планице (Словения).

«Норвежские болельщики, безусловно, могут неплохо выглядеть на экране телевизора. Но меньшее их количество на этом чемпионате мира вблизи совсем не впечатляет. То, что они выкрикивают ругательства в адрес нас, шведских журналистов, — это одно. Меня это не беспокоит. Но всему есть предел.

Спустя некоторое время после финиша к нам подошли шведские лыжницы, выступавшие в женской эстафете. Некоторые держали лицо, но Фрида Карлссон была совершенно разбита. Она говорила тихим голосом, а глаза её блестели. В этот же момент на трибуне прямо над нами кучка усатых норвежцев свесилась через перила и начала злорадно кричать: «Бронзовая радость, поздравляем с медалью!»

Лично я должен поздравить Норвегию с неоспоримым первым местом в категории «Болельщики, которые вызывают стыд». Совет на будущее: трезвейте, растите. А если вас это не устраивает, вы можете продолжать вести себя так, сидя дома среди своих фьордов», — приводит слова Петтерссона Expressen.