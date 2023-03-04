Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Шведский журналист: норвежские фанаты насмехались над Швецией. Трезвейте или сидите дома

Шведский журналист: норвежские фанаты насмехались над Швецией. Трезвейте или сидите дома
Аудио-версия:
Комментарии

Шведский журналист Томас Петтерссон раскритиковал поведение норвежских болельщиков на чемпионате мира — 2023 по лыжным гонкам в Планице (Словения).

«Норвежские болельщики, безусловно, могут неплохо выглядеть на экране телевизора. Но меньшее их количество на этом чемпионате мира вблизи совсем не впечатляет. То, что они выкрикивают ругательства в адрес нас, шведских журналистов, — это одно. Меня это не беспокоит. Но всему есть предел.

Спустя некоторое время после финиша к нам подошли шведские лыжницы, выступавшие в женской эстафете. Некоторые держали лицо, но Фрида Карлссон была совершенно разбита. Она говорила тихим голосом, а глаза её блестели. В этот же момент на трибуне прямо над нами кучка усатых норвежцев свесилась через перила и начала злорадно кричать: «Бронзовая радость, поздравляем с медалью!»

Лично я должен поздравить Норвегию с неоспоримым первым местом в категории «Болельщики, которые вызывают стыд». Совет на будущее: трезвейте, растите. А если вас это не устраивает, вы можете продолжать вести себя так, сидя дома среди своих фьордов», — приводит слова Петтерссона Expressen.

Новость по теме
Глава сервисной команды сборной Швеции извинился перед Карлссон за реакцию на её критику
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023