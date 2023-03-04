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Кершоу: Россия ушла бы в эстафете вместе с Холундом. Динамика бы не изменилась

Кершоу: Россия ушла бы в эстафете вместе с Холундом. Динамика бы не изменилась
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Чемпион мира 2011 года, участник четырёх Олимпиад канадский лыжник Девон Кершоу поделился мнением о том, как сборная России могла бы выступить в мужской эстафете на чемпионате мира — 2023 в Планице (Словения).

«Мы постоянно говорим о том, что России нет здесь, на чемпионате мира. Предполагаем, как бы изменился рисунок некоторых гонок, особенно того же скиатлона, если бы выступали Большунов, Червоткин. Но могла бы измениться динамика мужской эстафетной гонки, если бы выступали россияне? Пожалуй, нет. Россия просто ушла бы вместе с Холундом. Вместо одного лидера было бы два. Напряжение от борьбы за медали осталось бы тем же, просто вместо розыгрыша серебра и бронзы на кону стояла бы одна бронза», — сказал Кершоу в подкасте FasterSkier.

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