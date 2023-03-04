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Шведка Эбба Андерссон одержала победу в гонке на 30 км на ЧМ-2023 в Планице

Шведка Эбба Андерссон одержала победу в гонке на 30 км на ЧМ-2023 в Планице
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В Планице (Словения) прошла женская гонка на 30 км классическим стилем в рамках чемпионата мира — 2023 по лыжным гонкам. Победу одержала шведская лыжница Эбба Андерссон.

Второй в этой гонке стала норвежка Анне Кьерсти Кальво, уступившая лидеру 53,0 секунды. Тройку замкнула представительница Швеции Фрида Карлссон.

Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2023. Масс-старт, 30 км. Женщины.

1. Эбба Андерссон (Швеция) — 1:22.18,0.
2. Анне Кьерсти Кальво (Норвегия) — отставание 53,0 секунды.
3. Фрида Карлссон (Швеция) +54,2.

Напомним, Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) не допустила российских спортсменов до международных соревнований в этом сезоне из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира проходит без представителей России.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2023. Лыжные гонки
Женщины. 30 км. Классический стиль. Масс-старт
04 марта 2023, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Эбба Андерссон
Швеция
1:22:18.00
2
Анне Кьерсти Кальво
Норвегия
+53.00
3
Фрида Карлссон
Швеция
+54.20
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