Шведка Эбба Андерссон одержала победу в гонке на 30 км на ЧМ-2023 в Планице

В Планице (Словения) прошла женская гонка на 30 км классическим стилем в рамках чемпионата мира — 2023 по лыжным гонкам. Победу одержала шведская лыжница Эбба Андерссон.

Второй в этой гонке стала норвежка Анне Кьерсти Кальво, уступившая лидеру 53,0 секунды. Тройку замкнула представительница Швеции Фрида Карлссон.

Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2023. Масс-старт, 30 км. Женщины.

1. Эбба Андерссон (Швеция) — 1:22.18,0.

2. Анне Кьерсти Кальво (Норвегия) — отставание 53,0 секунды.

3. Фрида Карлссон (Швеция) +54,2.

Напомним, Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) не допустила российских спортсменов до международных соревнований в этом сезоне из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира проходит без представителей России.