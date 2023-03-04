Чемпионат мира по лыжам — 2023. Оправится ли Швеция после провала в эстафете? LIVE

В Планице (Словения) продолжается чемпионат мира — 2023 по лыжным видам спорта. В субботу, 4 марта, в лыжных гонках будет разыгран один комплект наград — в женской гонке на 30 км классикой. Старт — в 14:00 мск.
Девушки в последний раз выходят на старт на этом турнире. И если до эстафеты у многих болельщиков была уверенность, что Швеция — безоговорочный фаворит во всех гонках, то после двух поражений и скандала с сервис-бригадой интрига в борьбе за последнее золото появилась. Кому же покорится безжалостный 30-километровый марафон на ЧМ-2023?
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки и расскажет обо всём самом интересном, что происходит на трассе и за её пределами. Следите за последними гонками чемпионата мира вместе с нами!
Правда, россиянки в масс-старте на 30 км очень давно не поднимались на подиум. Последний раз это было на ЧМ-2009. Тогда Евгения Медведва-Арбузова завоевала бронзу. Правда, стоит сказать, что тогда масс-старт проводился в коньковом стиле.
В классическом марафоне российская лыжница же завоёвывала медаль последний раз в 2005 году. Наталья Баранова на ЧМ в Оберстдорфе стала третьей.
На текущем чемпионате мира, увы. конкуренцию сильнейшим лыжницам не могут россиянки. Давайте вспомним самые крутые российских лыжников и лыжниц на ЧМ.
Кстати, на медаль сегодня претендует и норвежка Астрид Эйре Слинн. 35-летняя лыжница удивила всех, завоевав в своей дебютной гонке на ЧМ, скиатлоне, бронзу. Сейчас в копилке Слинн ещё и золото в эстафете.
Решение Диггинс сняться с гонки — не слишком удивительно. Американка уже выдала старт жизни, выиграв разделку. После сложнейшего пути, который прошла Джессика, это золото стало для лыжницы по-настоящему важным и долгожданным.
На медали сегодня точно будут претендовать шведки в лице Эббы Андерссон и Фриды Карлссон, финки Кертту Нисканен и Криста Пярмякоски, норвежка Тириль Венг и американка Рози Бреннан.
Джессика Диггинс, идущая второй в дистанционном зачёте Кубка мира, марафон пропускает.
Вообще после той эстафеты в шведской команде произошёл разлад. Спортсменки обвинили в своём провале сервисёров, а те в ответ посоветовали лыжницам лучше бегать. Скажется ли это противоборство на сегодняшней гонке?
Сегодня, как и на протяжении всего ЧМ, основные претендентки на медали — шведки. Правда, для скандинавской команды предыдущая гонка, эстафета, завершилась крайне неудачно. О том, как это было, читайте в нашем материале.
За сутки до завершения чемпионата мира-2023 в медальном зачёте в лыжных гонках с серьёзным преимуществом лидирует Норвегия. Кажется, догнать их у шведов уже не получится.
Медальный зачёт ЧМ-2023 (лыжные гонки)
Медальный зачёт ЧМ-2023 по всем дисциплинам и отдельным видам спорта вы можете посмотреть здесь.
Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в Планице пройдёт заключительная гонка чемпионата мира для женщин — марафон. Начало старта в 14.00 по Москве.
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