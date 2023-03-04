В сборной фавориток разгорелся большой скандал. Удастся ли щведкам погасить его и достойно завершить турнир?

Чемпионат мира по лыжам — 2023. Оправится ли Швеция после провала в эстафете? LIVE

В Планице (Словения) продолжается чемпионат мира — 2023 по лыжным видам спорта. В субботу, 4 марта, в лыжных гонках будет разыгран один комплект наград — в женской гонке на 30 км классикой. Старт — в 14:00 мск.

Девушки в последний раз выходят на старт на этом турнире. И если до эстафеты у многих болельщиков была уверенность, что Швеция — безоговорочный фаворит во всех гонках, то после двух поражений и скандала с сервис-бригадой интрига в борьбе за последнее золото появилась. Кому же покорится безжалостный 30-километровый марафон на ЧМ-2023?

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки и расскажет обо всём самом интересном, что происходит на трассе и за её пределами. Следите за последними гонками чемпионата мира вместе с нами!