Шведская лыжница впервые в истории выиграла марафон классическим стилем на ЧМ

Шведская лыжница Эбба Андерссон стала первой в гонке на 30 км классическим стилем на чемпионате мира — 2023 в Планице (Словения).
Таким образом, Андерссон стала первой победительнице марафона классикой на чемпионате мира из Швеции в истории. Также спортсменка прервала серию побед норвежских лыжниц на этой дистанции, которая длилась с 2011 года.
Напомним, женщины выступают на чемпионатах мира по лыжным гонкам с 1954 года. Гонки на длинные дистанции (20 км) появились у спортсменок в программе в 1978 году. Гонку в 1987 году на 20 км, приравненную к 50 км у мужчин, выиграла шведская лыжница Мари-Хелен Вестин. В 1989 году дистанцию у женщин увеличили с 20 до 30 км. В этот период и до 1995 года марафон проходил свободным стилем, с 1997 по 1999 год — классикой. Позже марафон проводился в различных форматах, однако с 2013 года обрёл свой современный вид. С тех пор победы одерживали лишь норвежские лыжницы.
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