«Это были самые тяжёлые 30 км в моей жизни». Карлссон — о бронзе в гонке на ЧМ-2023
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Шведская лыжница Фрида Карлссон прокомментировала третье место в гонке на 30 км классическим стилем на чемпионате мира — 2023 в Планице (Словения), а также отреагировала на победу партнёрши по команде Эббы Андерссон.
«Это были самые тяжёлые 30 км в моей жизни. Я действительно рада результату. Честно говоря, я по-настоящему горжусь завоеванием этой бронзы. Это лучшее, чего я могла добиться в такой тяжёлой форме. У меня бывали дни получше.
Эбба — инопланетянка. Разница в классе действительно впечатляет», — приводит слова Карлссон Expressen.
Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2023. Масс-старт, 30 км. Женщины.
1. Эбба Андерссон (Швеция) — 1:22.18,0.
2. Анне Кьерсти Кальво (Норвегия) — отставание 53,0 секунды.
3. Фрида Карлссон (Швеция) +54,2.
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