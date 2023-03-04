«Это были самые тяжёлые 30 км в моей жизни». Карлссон — о бронзе в гонке на ЧМ-2023

Шведская лыжница Фрида Карлссон прокомментировала третье место в гонке на 30 км классическим стилем на чемпионате мира — 2023 в Планице (Словения), а также отреагировала на победу партнёрши по команде Эббы Андерссон.

«Это были самые тяжёлые 30 км в моей жизни. Я действительно рада результату. Честно говоря, я по-настоящему горжусь завоеванием этой бронзы. Это лучшее, чего я могла добиться в такой тяжёлой форме. У меня бывали дни получше.

Эбба — инопланетянка. Разница в классе действительно впечатляет», — приводит слова Карлссон Expressen.

Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2023. Масс-старт, 30 км. Женщины.

1. Эбба Андерссон (Швеция) — 1:22.18,0.

2. Анне Кьерсти Кальво (Норвегия) — отставание 53,0 секунды.

3. Фрида Карлссон (Швеция) +54,2.